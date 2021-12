Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 3.000 Euro Sachschaden bei Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Im Kastanienweg im Stadtteil Ober-Ofleiden stiegen unbekannte Täter am Donnerstag (16.12.), zwischen 10 und 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Gewaltsam wurde die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und sämtliche Räume im Inneren durchsucht. Die Unbekannten hinterließen rund 3.000 Euro Sachschaden und flüchteten mit einem geringfügigen Geldbetrag in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

