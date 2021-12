Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei kontrolliert verstärkt am Hoherodskopf

Vogelsbergkreis (ots)

Polizei kontrolliert verstärkt am Hoherodskopf

Hoherodskopf. Jährlich ziehen verschneite Landschaften und Pisten rund um den Hoherodskopf nicht nur begeisterte Wintersportler an, sondern auch immer wieder Autofahrer, die auf den schneebedecken Parkplätzen gefährliche Fahrübungen durchführen möchten. Um auf die Gefahren eines solchen Verhaltens hinzuweisen und Beeinträchtigungen für Anwohner benachbarter Ortschaften zu reduzieren, aber auch mögliche Verstöße zu ahnden, ist die Polizeidirektion Vogelsberg in den Wintermonaten regelmäßig mit Kontrollen vor Ort präsent.

Bereits am Samstagabend (11.12.) führte die Polizei entsprechende Kontrollen im Bereich des Hochplateaus des Hoherodskopfs durch. Etwa 100 Fahrzeuge stellten die Beamten auf dem dortigen Parkplatz fest, die sich in den Abendstunden dort einfanden. Neben allgemeinen Verkehrsverstößen legten die Polizisten bei ihren Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeugführer, die die winterlichen Bedingungen auf dem Hoherodskopf zum Driften ausnutzen wollten. Bei allen diesbezüglich festgestellten Verstößen wurden konsequent entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren, etwa wegen unnötiger Lärmbelästigung oder vermeidbaren Abgasbelästigungen, eingeleitet. Die Strafen hierfür liegen nach dem neuen Bußgeldkatalog im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich. Einem solchen Verfahren muss sich nun eine niedrige einstellige Zahl an Autofahrern stellen.

Des Weiteren wurden an zwei Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die zu einer sofortigen Untersagung der Weiterfahrt führten. Die eingesetzten Beamten stellten ferner größere Personenansammlungen fest, bei denen fast gänzlich auf ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet wurde. Die im hohen einstelligen Bereich festgestellten Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden dem Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises als zuständige Verfolgungsbehörde mitgeteilt. Auch in den kommenden Wochen wird die Polizeidirektion Vogelsberg rund um den Hoherodskopf derartige Kontrollen durchführen.

Gefertigt: Polizeidirektion Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell