Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Weißer Ford beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch, (08.12.), zwischen 7 Uhr und 12 Uhr, war der weiße Ford FAG6 eines 40-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld am rechten Straßenrand der Straße "Unter der Stiegel" geparkt. In dieser Zeit muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Ford an der hinteren linken Beleuchtungseinrichtung beschädigt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pferd geht durch - 60-Jährige verletzt

Kirchheim. Am Dienstag (14.12.), um 14:45 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Pferdesulky den Fußweg der Hattenbergstraße und bog nach links in den Kiefernweg ein. Aus unbekannten Gründen scheute das Pferd auf der Kreuzung und galoppierte den Kiefernweg bergab in Richtung "Am Hattenberg". Dort durchquerte es einen Graben und galoppierte im angrenzenden Feld zwei Abhänge hinunter. Am Radweg der Straße "Am Hattenberg" wurde die 60-jährige Hersfelderin von ihrem Sulkysitz geschleudert. Das Pferd galoppierte samt Sulky den Gehweg bis in die Straße "Am Bahnhof". Hier stürzte das Tier einen Abhang hinunter und überschlug sich mit dem Gefährt. Die 60-jährige Frau musste schwerverletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Pferd zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Auf Lkw aufgefahren

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.12.), gegen 12.20 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Mann aus Motten mit einem Lkw und ein 27-jähriger Mann aus Bebra mit einem VW Passat die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. An der Anschlussstelle der Bundesautobahn 4 in Bad Hersfeld musste der Lkw-Fahrer wegen einer roten Lichtzeichenanlange abbremsen. Der hinter ihm fahrende 27-jährige Mann aus Bebra schaffte es nicht mehr rechtzeitig, seinen VW Passat zum Stillstand zu bringen und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall mit vier Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.12.), gegen 7.35 Uhr, befuhren ein 22-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem 3er BMW, ein 35-jähriger Mann aus Hohenroda mit einem VW Golf, eine 18-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem VW ID und eine 22-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 62 aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Kurz vor der Ortslage Wilhelmshof musste der 22-jährige Mann aus Hohenroda seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 35-jährige Mann bremste seinen VW Golf ebenfalls, was die 18-Jährige zu spät realisierte und mit ihrem VW ID auf den vor ihr fahrenden Golf auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen den BMW geschoben. Der zuletzt fahrende Opel Corsa der 22-jährigen Frau aus Schenklengsfeld konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und prallte gegen den VW ID. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf eine Gesamthöhe von rund 16.000 Euro beläuft. Die Beifahrerin der 18-jährigen Schenklengsfelderin wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach einer Behandlung am Rettungswagen wieder entlassen werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach - Am Dienstag (14.12.), gegen 16 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Volvo-Kombi im oberen rechten Bereich des Asternweges. Als er am Mittwoch (15.12.), gegen 14 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

