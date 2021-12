Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update zu: Lebensmittelmarkt in Bad Hersfeld überfallen - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstagabend (11.12.), gegen 20.30 Uhr, kam es bei einem Lebensmittelmarkt im Douglasienweg im Stadtteil Johannesberg zu einer räuberischen Erpressung in einem Lebensmittelmarkt, wir berichteten.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld führt die entsprechenden Ermittlungen, die bisher folgende Erkenntnisse ergaben: Ein unbekannter männlicher Täter passte mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Geschäftsschluss beim Verlassen des Marktes ab und drängte diese zurück ins Gebäude. Im Aufenthaltsraum bedrohte er sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Ein Mitarbeiter leistete der Aufforderung folge und übergab die Tageseinnahmen an den Täter, der im Anschluss in Richtung eines Fußweges zwischen einem nahegelegenen Spiel- und Bolzplatz flüchtete.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes beschreiben den männlichen Täter wie folgt: - maskiert mit einem Schal, - circa 40 Jahre alt und 180 cm groß. - Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent, - hatte eine eher kräftige Statur - und war dunkel gekleidet. - Der Täter war mit einem Messer bewaffnet.

Kurz vor der Tat sollen sich mehrere Personen, insbesondere eine Jugendgruppe, in der Nähe des Lebensmittelmarkts aufgehalten haben. Die Polizei bittet diese Personen oder andere Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Efeuwegs und Douglasienwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Bad Hersfeld unter Tel.: 06621/9320 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 11.12.21:

Fulda In Bad Hersfeld-Johannesberg verschaffte sich am Samstagabend um 20.30 Uhr ein maskierter Täter im Douglasienweg Zugang zu dem dortigen Lebensmittelmarkt. Er bedrohte die nach Geschäftsschluss noch aufenthältlichen Bediensteten mit einem Messer und raubte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Der Täter ist 175 bis 180 cm groß, von kräftiger Statur und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld erbittet Hinweise unter Tel.: 06621/9320.

