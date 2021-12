Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schneller Festnahmeerfolg: Zwei Männer nach Vorfall in Leipziger Straße in U-Haft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Schneller Festnahmeerfolg: Zwei Männer nach Vorfall in Leipziger Straße in U-Haft

Fulda. Auf die beigefügte Ursprungsmeldung des Polizeipräsidiums Osthessen vom 09.12. wird verwiesen. Im Zuge der geführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und dem Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Fuldaer Kriminalpolizei konnten inzwischen zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, einen 35-jährigen Somalier aus Fulda sowohl am Morgen als auch am Nachmittag des 08.12. mit einem Messer verletzt zu haben.

Nachdem in Folge intensiver Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Fulda und einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Hosenfeld begründet und erhärtet werden konnte, erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 23-Jährigen. Bei der Umsetzung des Beschlusses durch Kräfte der Kriminaldirektion Osthessen am vergangenen Freitag (10.12.) konnte dieser in seiner Wohnung in Fulda angetroffen und festgenommen werden. Die Festnahme des 24-Jährigen erfolgte wenige Stunden später im Stadtgebiet von Fulda.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstag (11.12.) dem Ermittlungsrichter des Fuldaer Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass die beiden Männer im Anschluss einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Tat in privaten Streitigkeiten zu suchen sein. Hierzu dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Dominik Möller,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Ursprungsmeldung vom 09.12.2021: Verletzter Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Fulda - Am frühen Mittwochmorgen (08.12.), gegen 5:45 Uhr, wurde der Polizei eine verletzte Person in der Leipziger Straße gemeldet. Als die Beamten eintrafen, stellten sie einen leichtverletzten 35-jährigen Mann aus Fulda mit einer augenscheinlichen Stichverletzung am Bein fest. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, aus welchem er nach ärztlicher Behandlung wieder entlassen werden konnte. Wie es zu der Verletzung des Fuldaers kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am anschließenden Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Bereich einer Tankstelle in der Leipziger Straße. Vor Ort konnten die Beamten den gleichen Mann wie bei dem morgendlichen Einsatz antreffen. Der 35-Jährige war diesmal schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Aufgrund einer Verletzung im Brustbereich wurde der Fuldaer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer hatten sich bereits in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt.

Einer der Angreifer kann als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit schlanker Figur beschrieben werden. Seitlich hatte der Täter kurze und am Deckhaar längere, gelockte Haare. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover und eine dunkle Hose. Der zweite Angreifer kann als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und etwas längeren, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Ob die beiden gemeldeten Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genauen Hintergründe sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda.

