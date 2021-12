Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A7 Fulda - Kastenwagen fährt auf Lkw auf (Bezug: Erstmeldung von 03.30 Uhr)

Fulda (ots)

Am Donnerstag (16.12.) um 02:50 Uhr kam es auf der BAB 7 im Baustellenbereich kurz nach der Anschlusstelle Fulda-Nord in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fiat Ducato und einem Sattelzug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verringerte der Sattelzug seine Geschwindigkeit im Baustellenbereich, was der 28-jährige slowakische Ducato-Fahrer zu spät bemerkte. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstand fuhr der Ducato-Fahrer deshalb auf den Sattelauflieger auf und verkeilte sich mit diesem. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss im Baustellenbereich zum Stehen. Sowohl der Ducato-Fahrer als auch der 56-jährige in Oldenburg wohnhafte Fahrer des LKW konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Da der Ducato-Fahrer leicht verletzt wurde, wurde er zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Bis der nicht mehr fahrbereite Ducato abgeschleppt war kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen und einem LKW-Rückstau von 2,5 km. Vor Einsetzen des Berufsverkehrs war die Unfallstelle jedoch geräumt. An der Unfallstelle waren ein RTW, ein Fahrzeug der Feuerwehr Fulda sowie zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

