POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf A4

Um 17.57 Uhr fuhr auf der A 4 in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlusstellen Wildeck-Hönebach und der AS Friedewald ein Sprinter unter einen Anhänger. Der Fahrer des Sprinters wurde dabei tödlich verletzt. Rettungsdienste sind an der Unfallstelle. Die A4 ist in FR Süd voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der AS Hönebach abgeleitet. Die Anfahrt ist durch fehlende Rettungsgasse extrem erschwert.

