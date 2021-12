Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Zusammenstoß in Kreisel

Rotenburg. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg fuhr am Dienstag (14.12.), gegen 19 Uhr, mit einem Ford Fiesta von der Straße "Zum Güterbahnhof" kommend in den Shell-Kreisel ein, um dann die Ausfahrt "Im Heienbach" zu nehmen. Eine weitere Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, befuhr mit ihrem VW die Kasseler Straße aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Beim Einfahren in den Kreisel übersah die 65-Jährige die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unbekannter flüchtet nach Unfall

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstagnachmittag (14.12.) die Görlitzer Straße in Richtung Schützenweg. Beim Abbiegen aus der Friedländer Straße ist der Unbekannte aller Voraussicht nach von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg geraten und hat so eine Hecke, eine Sandsteinplatte und eine Straßenlaterne mit seinem Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beim Abbiegen übersehen

Wildeck-Hönebach. Eine 18-Jährige aus Heringen war am Dienstag (14.12.), gegen 6.46 Uhr, mit ihrem Skoda auf der L 3306 aus Heringen kommend in Richtung Ronshausen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr in entgegenkommende Richtung ein 27-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Gerstungen die Strecke. Der Mann wollte nach links in Richtung Wildeck-Hönebach abfahren, übersah dabei jedoch die vorfahrtsberechtigte 18-Jährige. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Abkommen von der Fahrbahn

Lauterbach. Am Dienstag (14.12.), gegen 20 Uhr, befuhr eine VW-Golf-Fahrerin die Alsfelder Straße (B 254) aus Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe des Ortseinganges von Reuters kam die Fahrerin aus bislang nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

