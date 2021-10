Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Spielhalle - Täter bedrohte Angestellte mit Schusswaffe

Unna (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.10.2021) hat ein bisher unbekannter Täter eine 57-jährige Angestellte in einer Spielhalle am Markt Königsborn überfallen.

Gegen kurz vor Mitternacht stand er plötzlich vor dem Kassenbereich und forderte die Geschädigte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, die Kasse zu öffnen. Als die Frau erklärte, dass sie das nicht könne und schon alles abgeholt worden sei, drohte der Täter, dass er auf sie schießen werde. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schloss er einmal in Richtung Decke.

Anschließend griff er nach einer Geldkassette, die auf dem Tresen des Kassenbereiches stand, verstaute diese in einem schwarzen Beutel und flüchtete in Richtung Rollmannstraße/Asternweg. Er erbeute einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Schreckschusspistole.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-30 Jahre - ca. 170cm - schwarze Sturmhaube - schwarzer Pullover - blaue Jeans - sprach akzentfreies deutsch

Wer hat gegen Mitternacht verdächtige Personen am Markt Königsborn bemerkt oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell