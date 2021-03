Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannte verletzen 22-Jährigen schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 15.15 Uhr wurde ein 22-Jähriger von zwei noch unbekannten Tätern auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Neckarstraße in Aldingen verprügelt. Mutmaßlich waren die drei Personen gemeinsam in einem schwarzen Fahrzeug, bei dem es sich um einen Porsche handeln könnte, auf dem Gelände eingetroffen. Anschließend schlugen und traten die Täter auf den 22-Jährigen, der zwischenzeitlich zu Boden gegangen war, ein. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und die Polizei alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten des Polizeireviers Kornwestheim auf den schwer verletzten jungen Mann. Dieser wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell