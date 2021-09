Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: 4.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 13:35 Uhr in der Straße "Im Mittenbühl" in Grafenau. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen dort abgestellten Mercedes. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

