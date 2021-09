Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Müllcontainer in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim rückte am Donnerstag gegen 20.35 Uhr in die Oberriexinger Straße in Großsachsenheim aus. Neun Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug unterwegs waren, kümmerten sich um einen entstehenden Brand in einem Papier-Container, der im Bereich einer Schule stand. Trotz frühzeitiger Entdeckung des Feuers durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sowie einem Anwohner, war der Container nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob möglicherweise eine Gruppe Jugendlicher, die kurz vor Bemerkung des Brandes davon rannte, etwas mit dem Brand zu tun hat, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

