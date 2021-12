Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Anhänger - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Anhänger

Alheim - Gewaltsam hebelten unbekannte Täter zwischen Dienstag (14.12.) und Mittwoch (15.12.) die Tür eines beigen Anhängers auf, der auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "In der Spitze" im Ortsteil Heinebach abgestellt war. Im Innenraum entwendeten sie diverse Lebensmittel sowie einen Akkuschrauber. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra - Durch Einschlagen einer Scheibe verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch (15.12.), zwischen 16 und 18 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Flaschen Alkohol und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

