Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 30-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Bonn (ots)

Am Montagabend (22.03.2021) gegen 19:10 Uhr ging eine 30-jährige Frau mit einem Kinderwagen und einer Begleiterin auf der Ladestraße in Bonn-Duisdorf in Richtung des Bahnüberganges.

Beim Überqueren des Bahnübergangs in Richtung Alfterer Straße wurde die 30-Jährige durch einen vorbeifahrenden Pkw touchiert und leicht verletzt. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in verlangsamte kurz die Fahrt, beschleunigte dann jedoch wieder und fuhr unerkannt in Richtung Alfter davon.

Nach bisherigen Zeugenangaben handelte es sich um einen dunklen Pkw, eventuell eine Schrägheck-Limousine, mit Bonner Kennzeichen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Identifizierung des Fahrzeugs oder Insassen.

Die weiterführenden Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 2 geführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Fahrzeug oder zu dem oder den Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

