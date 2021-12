Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Osthessische Polizei kontrolliert die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln

Osthessen (ots)

Osthessen - In einer Pressemitteilung Anfang dieser Woche kündigte das Hessische Innenministerium an, dass die hessische Polizei am Dienstag (14.12.) und Mittwoch (15.12.) verstärkt die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln kontrollieren wird. Auch das Polizeipräsidium Osthessen beteiligte sich, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, an diesen Schwerpunktkontrollen.

Die Bilanz

Insgesamt wurden von über 50 Beamtinnen und Beamten osthessenweit rund 650 Personen kontrolliert und dabei 23 Verstöße festgestellt. Diese Kontrollen erfolgten in enger Abstimmung und Kooperation mit den osthessischen Sicherheitspartnern wie Kommunen und den Verkehrsverbünden.

Im Bereich des ÖPNV kontrollierten die Kontrollkräfte rund 60 Personen. Dabei wurden zwei Verstöße registriert und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrolle von circa 150 Gaststätten und Dienstleistungsbetrieben zeigte, dass die meisten Verantwortlichen vor Ort für die Einhaltung der geltenden Bestimmungen Sorge tragen. In 21 Fällen wurde ein Verstoß festgestellt und zur Anzeige gebracht.

(PB)

