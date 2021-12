Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsatz in Priborn - vorläufige Festnahme eines 65-Jährigen

Röbel (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am heutigen Vormittag in einem Einfamilienhaus in Priborn, bei Röbel, zu einer Gasverpuffung, durch welche auch ein Fenster aus den Angeln gerissen wurde.

Durch die Einsatzkräfte wurden im Haus eine leblose 65-jährige Frau und ein schwerverletzter 65-jähriger Mann aufgefunden.

Der Mann wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen. Er wurde, unter polizeilicher Begleitung, aufgrund seiner Verletzungen in eine Berliner Spezialklinik verbracht.

Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person beteiligt war.

Neben den Beamten des Polizeireviers Röbel, befanden sich Rettungskräfte und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Kriminaltechniker und Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg begaben zur Spurensicherung und für die Ermittlungen vor Ort.

Der Einsatz und die Ermittlungen dauern noch an. Derzeit können keine weiteren Auskünfte gegeben werden, auch nicht zur Schadenshöhe oder näheren Umständen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell