Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tanzveranstaltung in Neubrandenburg aufgelöst

Neubrandenburg (ots)

Durch einen Bürgerhinweis wurde am 05.12.2021 gegen 02:30 Uhr bekannt, dass im Gewerbepark in der Warliner Straße in Neubrandenburg eine Tanzveranstaltung mit lauter Musik und unbekannter Personenanzahl stattfindet. Durch mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Bereits auf der Anfahrt kamen den Beamten diverse Personengruppen aus dem Gewerbepark entgegen. In der Warliner Straße, in örtlicher Nähe einer dort ansässigen Waschstraße, fand eine organisierte Tanzveranstaltung statt, wobei ein leerstehendes Gebäude für die Veranstaltung genutzt wurde. Aufgrund der ersten Feststellungen wurden noch weitere Funkstreifen aus benachbarten Revieren zum Einsatz herangezogen. Vor Ort konnte zeitnah der Veranstalter ausfindig gemacht werden. Diesem wurde die aktuelle Lage zu Tanzveranstaltungen im Hinblick auf die Bekanntmachung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erläutert. Die Veranstaltung selbst war zuvor nicht angemeldet worden. Die Veranstaltung wurde vor Ort untersagt und der Veranstalter zur Beendigung aufgefordert, welcher kooperativ nachgekommen wurde.

Insgesamt konnten bei der Auflösung der Veranstaltung die Personalien von insgesamt 91 Personen vor Ort erhoben werden. Der Großteil der Veranstaltungsgäste verhielt sich beim Verlassen der Örtlichkeit kooperativ. Zum Impfstatus der Personen vor Ort kann aktuell keine Auskunft gegeben werden. Sowohl gegen den Veranstalter als auch gegen die Veranstaltungsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern gefertigt.

Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell