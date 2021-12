Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheune mit Farbe besprüht - Räuberischer Diebstahl - Dank aufmerksamen Paketboten - Polizei schnappt Langfinger

Vogelsbergkreis (ots)

Scheune mit Farbe besprüht

Alsfeld - Im Eudorfer Weg in Reibertenrod beschmierten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (14.12.) und Mittwochmorgen (15.12.) eine Scheune mit weißer Farbe. Auch auf dem Bürgersteig wurden Schmierereien festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberischer Diebstahl

Lautertal - Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (15.12.), gegen 20.50 Uhr, Altmetall auf einem Firmengelände in der Straße "In der Hörgenau". Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei informierten. Einer der Zeugen versuchte die drei Täter von der Flucht abzuhalten, indem er sein Fahrzeug vor den roten Mercedes-Benz der Unbekannten stellte. Daraufhin rammten die Diebe zweimal das Fahrzeug des Zeugen, an welchem Sachschaden entstand. Der Versuch, den Weg freizumachen, misslang jedoch, sodass die drei Männer zu Fuß in Richtung Hörgenau flüchteten. Das Täterfahrzeug samt Diebesgut blieb am Tatort zurück.

Die Unbekannten werden von den Zeugen wie folgt beschrieben: circa 165 bis 175 Zentimeter groß, 25 bis 35 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte eine Glatze und trug eine dunkle Wollmütze.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten die flüchtigen Täter mit einem Kupfer-Diebstahl am Sonntag (12.12.), gegen 12.40 Uhr, auf einem Firmengelände in der Lehrer-Wasser-Straße in Stockhausen-Herbstein in Zusammenhang stehen.

Wer Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dank aufmerksamen Paketboten - Polizei schnappt Langfinger

Lauterbach - Ein 64-jähriger Mann wurde am Dienstag (14.12.), gegen 14 Uhr, von einem aufmerksamen Paketboten dabei beobachtet, wie er zwei in der Straße "Am Graben" abgelegte Pakete öffnete und den Inhalt daraus entwendete. Während der bis dahin unbekannte Mann auf einem Fahrrad flüchtete, informierte der Paketbote unverzüglich die Polizei. Nach ersten Befragungen und der guten Täterbeschreibung des Zeugen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung von einer Streife der Polizeistation Lauterbach in der Straße "Eselswörth" gestellt werden. Der Beschuldigte händigte nach Identitätsfeststellung auf der Dienststelle das Diebesgut, das sich bereits in seiner Wohnung befand, bereitwillig aus. Er muss sich nun wegen Diebstahl gemäß § 242 StGB verantworten.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell