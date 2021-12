Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Rotenburg (ots)

Vorfahrt missachtet und davongefahren

BEBRA. Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Bebra mit ihrem PKW die Gilfershäuser Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Gilfershäuser Straße / Oststraße / Berliner Straße nahm ihr ein PKW, welcher von der Oststraße nach links auf die Gilfershäuser Straße Richtung Innenstadt einbiegen wollte, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Bebraerin nach links aus und prallte im Bereich der gegenüberliegend einmündenden Berliner Straße gegen den dortigen Bordstein. Am PKW der 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zu einem Kontakt mit dem Verursacherfahrzeug war es nicht gekommen. Dieses setzte die Fahrt unvermittelt fort. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

PKW rollt gegen Hauswand

ROTENBURG-BRAACH. Am Freitag, gegen 16:10 Uhr, hatte ein 32-jähriger Anwohner der Straße "Fuldablick" seinen PKW auf seinem Hof abgestellt, beim Verlassen aber offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen und auch keinen Gang eingelegt. Kurz darauf rollte der PKW die leicht abschüssige Einfahrt hinab und prallte nach ca. 20 Metern mit dem Heck gegen die Fassade eines schräg gegenüberliegenden Hauses. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

