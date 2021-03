Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf B 68

Bramsche (ots)

Ein 58-Jähriger befuhr am Samstagmittag (14 Uhr) mit einem Lkw die B 68 in Richtung Bersenbrück. Als die beiden vor ihm befindlichen Autofahrer, eine 59-Jährige mit einem VW Tiguan und ein 58 Jahre alter Mann mit einem VW Passat und einem Anhänger, kurz vor der Anschlussstelle Bramsche-Nord ihre Geschwindigkeit aufgrund des Hagels anpassten, bemerkte der Lkw-Fahrer dies zu spät. Er fuhr auf den Wagen der Frau auf und schob diese auf den Anhänger. Die 59-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Die beiden 58 Jahre alten Männer blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Weiterhin wurde der Sattelauflieger eines 57-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der rechten Spur befand.

