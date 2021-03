Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstahl aus Garage - Täter von Anwohnerin überrascht

Osnabrück (ots)

In einer Garage an der Bramstraße, zwischen der Straße "Im Hofort" und einer dortigen Schule, wurde am Samstagmorgen ein Unbekannter von einer Anwohnerin überrascht. Der ca. 30 bis 35 Jahre alte Mann wollte aus einer offenstehenden Garage Werkzeuge stehlen, als die 68-Jährige gegen 11.30 Uhr auf ihn aufmerksam wurde und den etwa 1,78m großen Täter ansprach. Dieser ließ daraufhin das Diebesgut zurück und entfernte sich. Später musste die Frau feststellen, dass er vermutlich unmittelbar zuvor ein weißes Damenrad der Marke Kettler und zwei E-Bike-Tachos erbeutet hatte. Der Unbekannte hatte ein europäisches und ungepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch, hatte eine etwas kräftigere Statur und dunkle, etwas längere und "fettig" aussehende Haare. Bekleidet war er mit einer sog. Tarnhose (grünes Camouflage-Muster), einem schwarzen Oberteil und vermutlich Turnschuhen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell