POL-OS: Georgsmarienhütte - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Transporter-Fahrer gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Alte Seilerei" touchierte ein Unbekannter am Samstag, gegen 12.30 Uhr, einen schwarzen BMW. Der etwa 55 Jahre alte Unfallverursacher unterhielt sich daraufhin mit dem BMW-Fahrer und setzte seinen Weg fort, nachdem an dem Wagen zunächst kein Schaden festgestellt werden konnte. Erst später bemerkte der 51-Jährige eine Beschädigung und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wurde als ca. 1,70m groß beschrieben, hatte eine normale Statur, graue Haare und war mit einem blauen Transporter/Bulli unterwegs, auf dem sich eine Firmenaufschrift befand. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, aber auch den Fahrer des Transporters, sich zu melden. Telefon 05401/879500.

