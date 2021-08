Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt zwei Autos

Heddesheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter in der Johann-Philipp-Allmang-Straße sowie der Bismarckstraße jeweils ein Auto und konnten unerkannt flüchten. An einem BMW wurden beide Außenspiegel abgeschlagen, wodurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand. An einem Opel beschädigten die Täter die Windschutzscheibe und verursachten einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/41443 beim Polizeiposten Heddesheim oder unter der Telefonnumer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell