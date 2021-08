Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, eine Person leicht verletzt.

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Eine verletzte Person, drei beschädigte Fahrzeuge und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt. Eine 43-jährige Frau fuhr kurz vor 17 Uhr mit ihrem VW Touran aus einem Tankstellengelände auf die Schlachthofstraße ein und übersah dabei eine 18-jährige VW-Golf-Fahrerin, die in der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Im weiteren Verlauf streifte der VW Touran einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und beschädigte diesen ebenfalls. Zunächst schien keine der Frauen verletzt zu sein, die 18-Jährige verspürte jedoch im Nachhinein stärker werdende Schmerzen und begab sich noch am Abend ins Krankenhaus, wo sie schließlich stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde.

Die beiden VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell