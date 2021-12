Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Oberrombach

Hünfeld (ots)

Hünfeld-Oberrombach:

Ein geparkter orangefarbener Audi eines 26-jährigen war in der Zeit von Freitag,17.12.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 09:00 Uhr in Oberrombach in der Straße "Am Sandborn" abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug kam vermutlich von der Rudolphshaner Straße, bog in die Straße Am Sandborn ein, geriet nach links auf den Gehweg und prallte gegen die rechte Seite des ordnungsgemäß abgestellten Audi. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000.- EUR.

Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580

