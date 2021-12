Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bebra (ots)

Am 18.12.2021, um 19.15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bebra, in der Eisenacher Straße 57. Ein 40-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem PKW die Eisenacher Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Bei dieser Fahrt hatte er, trotz Dunkelheit, kein Fahrlicht eingeschaltet. Der Rotenburger fuhr in der Eisenacher Straße vor Hausnummer 57 gegen einen dort geparkten PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mehrere Zeugen wurden auf Grund des lauten Knalls auf den Unfall aufmerksam und konnten eine unsichere Fahrweise des unfallflüchtigen Fahrzeuges feststellen. An der Unfallstelle verlor der Unfallverursacher zudem das vordere, amtliche Kennzeichen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher in Bebra auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "das be" festgestellt werden. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss, deshalb wurde er zur Pst.Rotenburg verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Desweiteren wurde der Führerschein sichergestellt. Aufgrund der starken Alkoholisierung verbrachte der Rotenburger die Nacht im Gewahrsam der Polizei zur Ausnüchterung. Dem Unfallverursacher erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden an beiden PKW beträgt ca. 4000 EUR.

Gefertigt: Pst.Rotenburg, POK Weirich

