POL-OH: Einbruch in Feuerwehrwache misslingt - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Feuerwehrwache misslingt

Fulda/Kohlhaus - Der Geräteraum der Feuerwehrwache in der Georg-Stieler-Straße war am Freitag (17.12.), gegen 14 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Sie versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen Freitagmittag (17.12.) und Sonntagabend (19.12.) die amtlichen Kennzeichen FD-EL 85 von einem braunen Skoda Superb. Wahrscheinlich wurden die Kennzeichen gestohlen, als das Auto auf einem Mitarbeiterparkplatz am Emaillierwerk stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

