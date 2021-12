Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (16.12.), um 20 Uhr, parkte ein 55-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen grauen Audi A4 in der Straße "Am Frauenberg" in Höhe der Hausnummer 5 auf den dort gekennzeichneten Parkflächen. Als der Mann am Freitag (17.12.), gegen 17 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt hatte und davongefahren war, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - Am Samstag (18.12.), um 12.15 Uhr, parkte ein 69-jähriger Mann aus Breitenbach am Herzberg seinen Hyundai auf dem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Schulstraße und befand sich im Fahrzeug. Zur selben Zeit fuhr ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim mit seinem Citroen rückwärts aus der Parklücke und mit seinem Heck gegen den vorderen linken Kotflügel des Hyundai. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Anschließend fuhr der 80-jährige Mann aus Kirchheim davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unfallgeschädigte jedoch konnte das Kennzeichen des Verursachers ablesen und brachte den Unfall zur Anzeige. Hinweise weiterer Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - In der Zeit von Freitag (17.12.), 16 Uhr bis Montag (20.12.), 5 Uhr, war ein weißer Ford Transit einer Logistikfirma auf dem Parkplatz in der Schulstraße 15 geparkt. Während dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Transit und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 800 Euro am Heck des Fahrzeugs, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Bad Hersfeld - Am Freitag (17.12.), gegen 18:30 Uhr, wollte ein 29-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem VW Golf an der Einmündung Friedloser Straße nach links Abbiegen und übersah hierbei den ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A4 Avant einer 41-jährigen Frau aus Meinhard. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Mittwoch (15.12.), gegen 13 Uhr, parkte ein 41-jähriger Alsfelder seinen grauen Polo auf dem Aldi Parkplatz in Höhe der Grünberger Straße. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er Beschädigungen an der Fahrertür und am linken Seitenschweller fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Polo und verschwand, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß vermieden

Homberg - Am Samstag (18.12.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankfurt am Main die L 3126 von Deckenbach in Richtung Gontershausen. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr ebenfalls die L 3126 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Unfallstelle kam der Unfallverursacher aus unbekannter Ursache bei Nebel über die Fahrbahnmitte hinaus. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Frankfurter mit seinem Mercedes nach rechts aus und fuhr in den dortigen Straßengraben. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug durch verlorene Ladung beschädigt

Mücke - Am Sonntag (19.12.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 3072 aus Richtung Bernsfeld kommend in Richtung Atzenhain und verlor bei Kilometer 1,7 Möbelstücke aus Holz auf der Fahrbahn. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW Fahrer die L 3072, in gleicher Fahrtrichtung und fuhr über die verlorene Ladung, wodurch er sich Schäden am Unterboden und der Fahrzeugfront zuzog. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer Hinweise zum Ladungsverlust geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

