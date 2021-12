Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Teleskoplader und Baggerschaufel gestohlen - Einbruch in Sozialeinrichtung - Kennzeichen von Transporter gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Handy-Shop

Fulda (ots)

Teleskoplader und Baggerschaufel gestohlen

Burghaun/Langenschwarz - Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (18.12.) und Montagmorgen (20.12.) im Bereich einer Baustelle am Solarpark einen roten Teleskoplader des Herstellers Weidemann und einen Löffel eines Minibaggers im Gesamtwert von circa 45.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sozialeinrichtung

Künzell - Zwischen Samstag (18.12.) und Montag (20.12.) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung im Hahlweg ein. Die Täter zerschlugen eine Scheibe, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie eine dreistellige Summe Bargeld und hinterließen circa 750 Euro Sachschaden.

Kennzeichen von Transporter gestohlen

Fulda - In der Nacht auf Montag (20.12.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-QL 439 eines Mercedes Sprinters. Das Fahrzeug stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof" gegenüber der Einmündung "Am Schützenhaus".

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas - Ein Einfamilienhaus in der St.-Gallener-Straße war am Montagnachmittag (20.12.), zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld sowie Schmuck unbekannten Werts.

Einbruch in Handy-Shop

Hünfeld - Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Dienstag (21.12.) in einen Handy-Shop in der Töpferstraße ein. Der Täter zerstörte eine Schaufensterscheibe, um in das Geschäft zu gelangen und stahl im Anschluss ein Kopfhörerset im Wert von circa 25 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Einbrecher bei der Flucht und kann ihn folgendermaßen beschreiben: schlank, circa 165 cm groß, schwarz bekleidet, schwarzer Rucksack

(PB)

