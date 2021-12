Polizei Köln

POL-K: 211207-6-K BMW versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Köln (ots)

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt im Stadtteil Junkersdorf haben Polizisten am Montagmittag (6. Dezember) zwei Männer (23, 24) in einem BMW gestellt. Der Mietwagen sollte nach einem Verkehrsverstoß, gegen 14 Uhr, von einer Streife in der Straße "Am Römerhof" kontrolliert werden. Noch bevor die Beamten Anhaltezeichen geben konnten, bog der BMW auf die Kölner Straße und beschleunigte in der 30er-Zone auf etwa 70 km/h. In Höhe der Birkenallee fuhr er mit hoher Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr und beschädigte dabei diesen sowie den BMW. Beim anschließenden Versuch auf dem Statthalterhofweg zu Fuß weiter zu flüchten griffen die Polizisten zu.

Bei dem polizeibekannten Duo stellten die Einsatzkräfte Cannabis, Kokain und verbotene Messer sicher. Das Verkehrskommissariat 4 prüft aktuell, welcher der beiden Männer gefahren ist. Da beide nicht im Besitz eines Führerscheins sind und mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen, entnahm eine Ärztin ihnen Blutproben. Den beschädigten Fluchtwagen stellten die Polizisten sicher. (mw/as)

