Polizei Köln

POL-K: 211207-5-K Motorrad erfasst Frau auf Trekkingrad - Krankenhaus

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Köln-Sürth am frühen Montagabend (6. Dezember) sind eine 35 Jahre alte Radfahrerin und ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht worden.

Gegen 17.45 Uhr erfasste der 50-Jährige Honda-Fahrer die auf der Industriestraße vor ihm fahrende 35-Jährige, als sie hinter der Einmündung Bunsenstraße nach links auf den Radweg wechseln wollte. Beide stürzten und rutschten mehrere Meter über die Fahrbahn. (al/as)

