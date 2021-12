Polizei Köln

POL-K: 211207-2-LEV/BAB Zwei Unfälle auf Autobahnen bei Leverkusen

Köln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen auf den Autobahnen 1 und 3 bei Leverkusen sind am Montag (6. Dezember) vier Menschen (m23, m34, m65, w75) verletzt worden. Rettungskräfte behandelten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Polizisten ließen die Unfallwagen abschleppen. Das Verkehrskommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Unfälle im Detail

Autobahn 1 kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen in Richtung Köln:

Gegen 8.30 Uhr soll ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer auf einen im stockenden Verkehr vor ihm bremsenden Skoda Octavia (Fahrer: 34) aufgefahren sein. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen.

Autobahn 3 kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen in Richtung Frankfurt:

Nach aktuellen Erkenntnissen soll eine 75 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 19.30 Uhr in der Absicht von der A 3 auf die A1 abzufahren, stark abgebremst haben und auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen sein, woraufhin ein Dacia (Fahrer: 65) auf den stehenden Corsa aufgefahren war. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die schwerverletzte Seniorin aus ihrem Fahrzeug. Der 65-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (mw/as)

