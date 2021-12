Polizei Köln

POL-K: 211206-3-LEV Toyota Corolla in Steinbüchel in Brand gesetzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben auf der Charlottenburger Straße in Leverkusen-Steinbüchel in der Nacht zu Samstag (4. Dezember) einen geparkten Toyota Corolla in Brand gesetzt. Ein VW Golf und ein Opel Meriva, die links und rechts daneben parkten, wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt. Anwohner hatten den Brand gegen 3.30 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei den Ermittler des Kriminalkommissariats 15 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw/cs)

