Polizei Köln

POL-K: 210821-1-K Umfangreiche Suche der Polizei nach Hinweis auf bewaffneten Mann in der Südstadt

Köln (ots)

Nach dem Hinweis auf einen bewaffneten Mann in der Südstadt hat die Polizei Köln am frühen Sonntagmorgen (22. August) Bereiche der Südstadt abgesucht und Zufahrtstraßen gesperrt. Auch der Personennahverkehr in die Südstadt war für drei Stunden unterbrochen.

Um kurz vor drei Uhr hatte eine junge Frau über "110" mitgeteilt, dass sie einen Mann mit Sturmgewehr in der Nähe des Chlodwigplatzes gesehen, dann aber aus den Augen verloren habe. Der beschriebene Mann:

- etwa 25-30 Jahre alt - circa 170 cm groß - hagere bis schlanke Gestalt - helle lange Jogginghose - dunkle Jacke mit langen Ärmeln - kinn-/schulterlange dunkle Haare

blieb trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen mit in der Stadt verfügbaren Kräften des Wachdienstes und der Bereitschaftspolizei - wie auch bei der groß angelegten Absuche mit Spezialkräften unauffindbar. Um 7.30 Uhr hob die Einsatzleitung die Sperren wieder auf.

Zeugen, die den beschriebenen Mann ebenfalls gesehen haben oder Angaben machen können, die mit dem Zeugenhinweis im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter 110 an die Polizei zu wenden. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell