Polizei Köln

POL-K: 210821-4-K Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - Motorradfahrer gestorben

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW-Up am Samstagabend (21. August) in Köln-Immendorf tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr in einer Kurve auf der Zaunhofsraße. Der VW-Fahrer (30) wurde leichtverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert die Spuren. Polizisten sperren die Zaunhofstraße aktuell in beide Richtungen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell