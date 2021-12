POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Wer vermisst seinen Roller? Rollerbesitzer gesucht!

Durch Mitarbeiter der Stadt Hünfeld wurde im Bereich der Kleingartenanlage Zu den Unsben ein herrenloses Kleinkraftrad aufgefunden. Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand und fahrbereit. Die Polizei in Hünfeld bittet um Hinweise. Wer vermisst seinen silbergrauen Roller der Marke Gilera, Typ Runner? Der Eigentümer oder Personen, die den Eigentümer kennen, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652-96580 zu melden.

(Berichterstatter: Polizeistation Hünfeld, PHK Wagner)

Alsfeld - Fahrzeugzusammenstoß aufgrund von Glätte

Am Montag, den 20.12.2021 gegen 08:36 Uhr befuhr eine 33-jährige Alsfelderin mit ihrem Pkw und den auf der Rücksitzbank in Kindersitzen sitzenden zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren, die L 3157 aus Richtung der Bundesstraße 62 kommend in Fahrtrichtung Alsfeld - Berfa. Eine 73-jährige PKW Fahrerin und ihr Ehemann wiederum befuhren die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung.

In Höhe einer spitzwinkligen Rechtskurve kam die junge Frau auf winterglatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit den jeweils vorderen, linken Fahrzeugseiten. Während der PKW der Alsfelderin schwerstbeschädigt auf der Fahrbahn stehen blieb, wurde der Pkw des Ehepaares durch die Wucht des Zusammenstoßes rückwärts in die links befindliche Wiese geschleudert. Einer der beiden Kindersitze war nicht mittels Gurt fixiert und wurde bei dem Zusammenstoß mitsamt dem Kleinkind nach vorne in den Zwischenraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz geschleudert. Alle Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde bei dem Zusammenstoß ein Leuchtpfosten beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwas über 17.000 EUR.

(Berichterstattung durch PSt. Alsfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

