POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Dinklar- Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Dinklar- (hei) In den frühen Morgenstunden des 28.11.2021 wurde in Dinklar, Auf der Wiese Höhe Hausnummer 18, ein geparkter Volvo bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr teilten Anwohner mit, durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden zu sein. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß offenbar unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Beschädigungen am Heck des Volvo werden auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 zu melden.

