POL-HI: Wochenendpressemitteilung der Polizei Elze Freitag 26.11.2021 bis Sonntag 28.11.2021

(hau) Am Freitag den 26.11.2021 wurden der Polizei Elze 3 Fälle von Schockanrufen bekannt. In allen drei Fällen vermeldeten die Anrufer von der Polizei zu sein. Nahe Angehörige, zumeist sind es die Kinder oder die Enkel, hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Zu Geldforderungen kam es lediglich in einem Fall. 22000 Euro sollten als Kaution für den Enkel gezahlt werden. Die Anrufe blieben aber in allen drei Fällen folgenlos und wurden in 2 Fällen von den Angerufenen und in einem Fall von dem Anrufer abgebrochen. Deutlich wurde aber in allen drei Fällen, dass die Angerufenen sehr geschockt über die Sachverhaltsschilderung der Anrufer waren.

Ebenfalls am Freitag den 26.11.2021 wurden gegen 12.15 Uhr zwei Ladendiebinnen im REWE- Markt in Gronau durch einen Mitarbeiter festgestellt, als sie mit 4 Flaschen Alkoholika im Wert von 59 Euro in der Handtasche den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollten. Neben einem Strafverfahren und einem Hausverbot für beide Damen, erwartet die Haupttäterin eine Vertragsstrafe, welche an den REWE Konzern gezahlt werden muss.

Weiterhin wurden die Elzer Beamten am Freitag den 26.11.2021 auf einen PKW aufmerksam gemacht, welcher durch den Fahrzeugführer auf einem Betriebsgelände geparkt worden war. Dieser PKW wies erhebliche Mängel auf, welche zu einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand führten. U.a wiesen die hinteren Reifen keinerlei Profiltiefe mehr auf, auch war der Auspuff lediglich mit einem Spanngurt durch den Kofferraum an einer Kopfstütze befestigt. Da durch den Fahrzeugführer wenig Einsicht signalisiert wurde, wurde der PKW durch die eingesetzten Beamten stillgelegt. Hier war sicherlich das Gesamtpaket für die Stilllegung ausschlaggebend, aber dennoch möchte die Polizei Elze gerade bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen noch einmal deutlich auf die in Deutschland bestehende situative Winterreifenpflicht bei Glatteis, Schneeglätte/-matsch, Eis-oder Reifglätte hinweisen. Eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6mm gilt auch bei Winterreifen, empfohlen werden jedoch mindestens 4mm.

Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl kam es im Zeitraum vom 26.11.2021, 18.15 Uhr bis 27.11.2021, 00.06 Uhr in Eime in der Straße Am Külffeld. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt über die Terrasse, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Schmuck im unteren 4-stelligen Bereich wurde entwendet. Zeugen, die in dem o.g Zeitraum in dem o.g Bereich verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Umstände wahrgenommen haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung setzen.

Zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades kam es im Zeitraum Freitag 26.11.2021, 23.00 bis Samstag 27.11.2021, 10.00 Uhr am Lehder Berg in Gronau. Das Kleinkraftrad war bereits am 24.11.2021 auf dem Parkplatz der Döner Station abgestellt worden. Als der Eigentümer sein KKR abholen wollte, fand er es nicht mehr vor. Bei dem KKR handelt es sich um einen 45 km/h Roller in der Farbe schwarz mit Windschutzscheibe. Hinweise auf den Verbleib des Rollers nimmt ebenfalls die Polizei in Elze unter 05068-93030 entgegen.

