Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 48-jähriger Alfelder verursachte in der Nacht von Samstag, 27.11.2021 auf den 28.11.2021 einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 01.00 Uhr stieß der 48-jährige mit seinem PKW in Alfeld, Brunnenweg, gegen einen geparkten PKW VW. Durch den heftigen Anstoß wurde der VW gegen einen weiteren geparkten PKW geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser konnte jedoch schnell ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Da der 48-jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde gegen den Unfallflüchtigen eingeleitet./tsc

