Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Innerhalb von 90 Minuten zog die Hildesheimer Polizei am frühen Sonntagmorgen drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Um 00:40 Uhr fiel einer Streifenbesatzung an der Kardinal-Bertram-Straße ein E-Scooter, besetzt mit zwei jungen Männern auf. Der 17jährige Kraftfahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Kollegen und fuhr bei Rotlicht über eine Ampel. Erst hiernach konnte die Kontrolle durchgeführt werden. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Eine Prüfung ergab 1,07 Promille in der Atemluft. Der 17jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Er gab an, nicht gewusst zu haben, dass für E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeuge) in Bezug auf die Fahruntüchtigkeit dieselben Promillegrenzen gelten wie bei PKW-Führern.

Um 01:50 Uhr stellte eine Streifenbesatzung an der Marienburger Straße in Höhe des Südfriedhofes einen Fahrradfahrer fest, der auf der falschen Fahrbahnseite in Schlangenlinien die volle Breite des Gehweges nutzte. Auch der 31jährige reagierte erst deutlich zeitversetzt auf die Anhaltesignale. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei ihm weitere deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung wahrgenommen werden. Im Ergebnis wurden 2,3 Promille in der Atemluft nachgewiesen.

Nur 20 Minuten später kontrollierten zwei Beamte an der Senator-Braun-Allee einen PKW-Führer, der durch überhöhte Geschwindigkeit ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Er zeigte Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Zudem wurde in seinem PKW im Rahmen der Kontrolle deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen.

Bei allen Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt und es wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell