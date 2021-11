Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis: Beamte stoppen Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Bockenem (erb); Am Abend des 27.11.2021 kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen PKW im Südwall in Bockenem. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sich der Seesener bereits wegen vorangegangener Verkehrsdelikte auf Bewährung befindet, muss dieser nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Nachdem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden ist, musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Halterin des PKW erwartet nunmehr ebenfalls eine Strafanzeige, da sie ihren PKW zur Verfügung gestellt hat, ohne sich vorher zu vergewissern, ob der Fahrer eine Fahrerlaubnis besitzt.

