POL-HI: Hasede - Taschendiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hasede (Sti). Am 26.11.2021 ist es in dem Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu einem Taschendiebstahl im Bereich des Rewe Marktes gekommen. Kurz nach Betreten des Marktes bemerkte ein 84jähriger Giesener, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in seiner Jackentasche befunden habe. Zuvor hatte sich der Giesener auf dem Parkplatz des Marktes und im Bereich des Leergutautomaten aufgehalten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

