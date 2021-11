Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Lagerraum in 31008 Elze

Hildesheim (ots)

(fre) Unbekannte drangen in der Zeit vom 24.11.2021, 15:30 Uhr - 26.11.2021, 13:45 Uhr in den Lagerraum einer Verwertungsfirma in der Gerberstraße in 31008 Elze ein. Zugang in den Lagerraum erlangten die Täter durch das Aufbrechen von Vorhängeschlössern. Über das Diebesgut kann bislang noch keine Auskunft gegeben werden, ebenso über die Schadenshöhe.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

