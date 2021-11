Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in Einfamilienhaus über Dach

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Mozartweg - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit vom 25.11.21, 18:00 - 26.11.21, 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Mozartweg in Nordstemmen ein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter über die Feldmark an das Gebäude herantraten. Als Einstieg wählten die Täter das Dach, indem sie Dachziegel abmontierten. Hiernach durchsuchten sie das Haus. Über das Diebesgut kann bislang noch keine Auskunft gegeben werden, ebenso über die Schadenshöhe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

