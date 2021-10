Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schein aus Geldbeutel genommen + Einbruch in Minigolf-Kiosk + Auf Schulgelände gewütet + Energiedrinks und Zigaretten erbeutet + Werkzeug entwendet + berauscht verunfallt + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemitteilungen der Polizeidirektion Wetterau vom 26.10.2021

Butzbach: Mehrere Autospiegel beschädigt

Am vergangenen Wochenende sind in der Butzbacher Mozartstraße mehrere parkende Autos beschädigt worden. Unbekannte hatten dort jeweils einen Außenspiegel eines blauen Ford, roten Alfa sowie eines schwarzen Mercedes fast gänzlich abgetreten bzw.-gerissen. Auch in der Johann-Sebastian-Bach-Straße demolierten Unbekannte einen abgestellten weißen Opel an beiden Außenspiegeln. Der entstandene Sachschaden beträgt nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Hundert Euro.

Die Polizei in Butzbach bittet mögliche Zeugen, denen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag verdächtige Personen in der Mozartstraße aufgefallen waren, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06033/70430.

Butzbach: Schein aus Geldbeutel genommen

Am Montagabend ein Dieb in Höhe des Durchgangs zum Bahnhof in der Weiseler Straße einen 68-Jährigen. Gegen 20 Uhr hatte der noch Unbekannte den Senioren angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Als der Geschädigte sein Portmonee hervorholte, griff der als 30 bis 40 Jahre alt beschriebene Mann einen 50er und rannte in Richtung Bahnhofsvorplatz davon. Bei ihm sollen sich zwei weitere Personen befunden haben. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 06033/70430 zu melden.

Bad Nauheim: Einbruch in Minigolf-Kiosk

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend (18.30 Uhr) und Montagnachmittag (16.30 Uhr) in den Kiosk der Minigolfanlage im Kurpark eingebrochen. Die Diebe stahlen neben etwa 80EUR Münzgeld, verschiedenen Getränken und Eis auch diverses Leergut. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Florstadt: Auf Schulgelände gewütet

Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Donnerstag und Montag auf dem Gelände der Karl-Weigand-Schule in Nieder-Florstadt. Dort waren mehrere Scheiben eingeschlagen und ein 50l-Mülleimer mitgenommen worden. Durch ein demoliertes Fensterglas griff man hindurch, um ein Radio herauszuholen. Dieses wurde vor Ort zurückgelassen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: In Schule eingestiegen

Zwischen Samstagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) haben Einbrecher Glasscheiben mehrerer Klassenräume eingeschlagen und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke, die sie zuvor zum Teil gewaltsam öffneten. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im oberen, vierstelligen Bereich. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Energiedrinks und Zigaretten erbeutet

Aus einem schwarzen Renault entwendete ein Dieb zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagvormittag (11 Uhr) zehn Dosen Red Bull sowie eine Packung roter Gauloises. Das Fahrzeug, an welchem man eine Seitenscheibe einschlug, um an das Diebesgut zu gelangen, stand im Tatzeitraum geparkt in der Assenheimer Kastanienallee. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Karben: Wohnungseinbruch

In ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße sind Straftäter am vergangenen Freitag zwischen 13.30 Uhr und 21.45 Uhr eingestiegen, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert mehrerer Tausend Euro flüchteten die Täter anschließend. Hinweise erbittet die Kripo Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Werkzeug entwendet

Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro entwendeten Diebe Zwischen Donnerstag (18.30 Uhr) und Freitag (15.15 Uhr) aus einer Neubaugarage im Butzbacher Aspenweg. Zuvor hatten die Unbekannten ein Fenster des noch unbewohnten Gebäudes aufgehebelt und waren von dort in die angrenzende Garage gelangt.

Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Aspenweg aufgefallen? Hinweise erbitte die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Niddatal: Berauscht verunfallt

Am späten Samstagabend krachte ein 18-Jähriger am Steuer eines Mercedes in der Nieder-Wöllstädter Straße in mehrere geparkte Autos. Der Heranwachsende blieb unverletzt. Vermutlich stand er neben Alkohol- auch unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte fast 2 Promille an.

Eine Polizeistreife nahm den Fahrer, der neben mehrere Gramm Marihuana und Haschisch bei sich hatte, zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Den Führerschein stellten sie sicher.Neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung fertigten die Beamten auch eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 30.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell