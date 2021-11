Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Delligsen Fundunterschlagung

Hildesheim (ots)

Alfeld/Delligsen

Eine 20-jährige Delligserin hatte am Samstagnachmittag, 27.11.2021, gegen 17.00 Uhr, in einem Delligser Drogeriemarkt, versehentlich ihr Smartphone liegen gelassen. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass ein junger Mann dieses Handy dann an sich genommen habe. Durch eine Ortung konnte der Ablageort des Handys ausfindig gemacht werden. Noch in der Nacht suchten Alfelder Polizeibeamte diese Adresse auf und konnten das Handy dort bei einem 19-jährigen Alfelder sicherstellen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Fundunterschlagung./tsc

