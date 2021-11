Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Capellenhagen E-Bike entwendet

Hildesheim (ots)

Capellenhagen

Am Samstagabend, zwischen 22.00 Uhr und 00.15 Uhr, wurde in 31089 Duingen/OT Capellenhagen, Ithstraße, vor dem Feuerwehrhaus, ein schwarzes E-Bike mit blauer Aufschrift der Marke Bulls entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Laternenmast angeschlossen und hat einen Wert von ca. 3.000,- Euro. Geschädigt ist ein 28-jähriger aus Capellenhagen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

