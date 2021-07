Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Fußball-EM: Polizei zieht positives Einsatzfazit nach friedlichen Feierlichkeiten

Kreis Unna (ots)

Nach dem EM-Erfolg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend (11.07.2021) zieht die Kreispolizeibehörde Unna ein positives Einsatzfazit. Kreisweit blieb es bei friedlichen Feierlichkeiten.

Nach Spielende kam es in Unna zu einem Autokorso italienischer Fußballanhänger, bei dem in der Spitze etwa 40 Fahrzeuge, jeweils besetzt mit zwei bis vier Personen, beteiligt waren und hupend zahlreiche Runden auf dem Verkehrsring fuhren. Da kein Ende des Autokorsos absehbar war und sich einige Anwohner über die Lärmbelästigung beschwerten, leitete die Polizei ab 01.00 Uhr den verbliebenen Rest von rund 30 Fahrzeugen vom Verkehrsring ab und verhinderte eine Wiederauffahrt. Diese Maßnahmen zeigten Wirkung. Ein kleiner Teil der Fans sammelte sich anschließend noch am Busbahnhof Unna. Zwölf Personen erhielten Platzverweise, die letztlich auch befolgt wurden.

In Schwerte versammelten sich circa 80 italienische Fans am Postplatz, wo sie friedlich feierten und Fahnen schwenkten. Mangels Verkehrsaufkommens kam es zu keinen Verkehrsstörungen. Verstöße wurden nicht festgestellt. Gegen 01.20 Uhr hatten sich die Fußballanhänger nach und nach selbständig wieder vom Postplatz entfernt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell