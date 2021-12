Feuerwehr Detmold

FW-DT: Wohnungsbrand Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Gegen 18:41 Uhr wurde heute Abend das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Hiddesen, ein Rettungswagen und ein Notarzt zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr ( Feuer MIG ) in den Ortsteil Hiddesen gerufen. Die erste Erkundung ergab, dass ein Gesteck auf einer Kommode in Brand geraten war. Durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn wurden bereits erste Löschversuche unternommen, wodurch schlimmeres verhindert werden konnte. Ein Trupp unter Atemschutz löschte schließlich die letzten Glutnester ab und schaffte das Brandgut ins Freie. Zwei betroffene Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber nach kurzer Behandlung den Rettungswagen wieder verlassen! Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell