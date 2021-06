Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 03.06.2021, 08,32 Uhr: Eine 17jährige E-Scooter-Fahrerin wollte in Westerode von der Bettingeröder Straße aus in die Straße Am Diestelkamp fahren und den Geh- und Radweg nutzen. Beim Überfahren des abgesenkten Bordsteines kam es zu einem Defekt am Fahrzeuglenker, so dass sie die Kontrolle über der Scooter verlor und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die junge Frau leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Der Schaden am Scooter wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 03.06.2021, 08.15 Uhr: Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Breite Straße übersah die 38jährige Fahrerin in ihrem Golf den von rechts auf dem Radweg heranfahrenden und bevorrechtigten Radfahrer. Der 34jährige Radfahrer nutzte ein Pedelec-Lastenfahrrad und transportierte damit ein 2jähriges Kind. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000,- Euro.

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 03.06.2021, 12.45 Uhr: Sein Fahrfehler brachte einen 64jährigen Radfahrer auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße zu Fall als er die Fahrbahn in Höhe Hausnummer 24 mit seinem Pedelec überquerte. Aufgrund des Sturzes zog sich der Mann aus Bad Salzdetfurth Verletzungen am Kopf zu und wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Gefährdung im Straßenverkehr:

Am Donnerstag, den 03.06.2021, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem BMW 320 d die Bruchstraße in Harlingerode mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Einmündung Neuer Weg mißachtete er die Vorfahrt des an der Einmündung haltenden bevorrechtigen Fundstreifenwagens. Der Fahrer im BMW beschleunigte sein Fahrzeug anschließend noch und fuhr unbeirrt weiter und flüchtete vor der Polizei. Am Fahrzeug war ein Ausfuhrkennzeichen angebracht. Zeugen, die diesen Fahrer mit seinem schwarzen BMW ebenfalls bemerkt haben bzw. durch seine Fahrweise gefährdet wurden, sollten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

